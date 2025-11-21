PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Obersulm: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Obersulm. Gegen 21 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem BMW die Wilsbacher Straße, als sie aus bisher unbekannter Ursache auf Höhe der Hausnummer 23 mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der BMW mit dem entgegenkommenden Audi eines 38-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, mussten aber nicht in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

