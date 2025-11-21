PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Gefährliches Überholmanöver und betrunken von Fahrbahn abgekommen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

L582/Osterburken: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße 582 bei Osterburken zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der Fahrer eines Ford soll gegen 16:35 Uhr trotz Gegenverkehr zum Überholen angesetzt haben, weshalb der Überholte eine Vollbremsung einleitete, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge konnte der Überholende noch rechtzeitig vor ihm einscheren. Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen Fahrzeugs welches dem Überholenden entgegenkam, sowie mögliche Beobachter des Vorfalls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 45-Jähriger am Mittwochabend von der Landesstraße 522 bei Buchen ab. Der VW-Fahrer verlor gegen 18 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Graben. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen konnten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Der 45-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

