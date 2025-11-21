Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld-Waldbach: Einbrecher flüchtet nach kurzem "Hallo"

Ein Einbrecher überraschte am Donnerstagabend einen schlafenden Mann in seiner Wohnung in Bretzfeld-Waldbach. Der Unbekannte öffnete gegen 18 Uhr gewaltsam ein Fenster in einem Mehrfamilienhaus in der Silcherstraße und stieg darüber in die Wohnung eines 42-Jährigen ein. Der Einbrecher lief durch die Räumlichkeiten und gelangte dabei auch in das Schlafzimmer der Wohnung, in dem der Bewohner schlief. Der 42-Jährige wurde durch den Eindringling geweckt, der noch ein kurzes "Hallo" von sich gab und dann die Flucht antrat. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber führte nicht zum Auffinden des Unbekannten. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Er trug eine Mütze und hatte eine Taschenlampe bei sich. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Einbrecher hinterließ jedoch einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die am späten Donnerstagnachmittag und frühen Abend verdächtige Beobachtungen rund um die Silcherstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Ingelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem der Fahrer eines weißen Kastenwagens nach einem Unfall bei Ingelfingen am Donnerstagmorgen nicht anhielt, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem Renault gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 2382 von Ingelfingen in Richtung Dörrenzimmern, als ihm kurz nach Beginn des dortigen Waldstücks der weiße Kastenwagen mit Heilbronner Kennzeichen entgegenkam. Da dieser sehr weit mittig gefahren sein soll, kam es zum Kontakt der linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Anstatt anzuhalten und sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die Schäden am Renault belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den weißen Kastenwagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell-Hesselbronn: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Kupferzell-Hesselbronn wurde am Donnerstagmorgen ein 41 Jahre alter Mann verletzt. Eine 39-Jährige kam gegen 7:30 Uhr in ihrem Audi auf der Kreuzstraße aus Richtung Bauersbach angefahren und wollte an der Gartenäckerstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie wohl den VW des 41-Jährigen, der dort zeitgleich in Richtung der Bundesstraße 19 fuhr. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden dabei stark beschädigt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 23.000 Euro.

