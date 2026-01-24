PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 24.01.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit beschädigter Lichtzeichenanlage

In den Abendstunden des 23.01.2026 befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer die B 82 aus Richtung Rtg. Astfeld kommend. Während des Abbiegevorgangs auf die B 6 verliert er aufgrund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer Lichtzeichenanlage. Aufgrund des Unfalls kommt es zum Totalausfall der Lichtzeichenanlage B 82/B 6. Die Verkehrsregelung im Kreuzungsbereich erfolgt durch eine Notbeschilderung. Es entsteht Sachschaden an der Anlage sowie am PKW. Der Fahrzeugführer wird hierbei nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

