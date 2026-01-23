PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.01.2026

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen im Laufe des Donnerstags in ein Einfamilienhaus in Bad Harzburg ein.

Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Pastor-Eyme-Straße verschafft hatten, durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei fragt nun nach Beobachtungen im Zeitraum von etwa 7 Uhr bis 18 Uhr, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder (05322) 55480 entgegengenommen.

+++

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 6 nahe dem Harzburger Dreieck.

Ein 39-jähriger Goslarer fuhr gegen 23 Uhr mit seinem BMW vom Harzburger Dreieck kommend auf die Bundesstraße 6 Richtung Goslar auf. Beim Verlassen des Einfädelungsstreifens verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke, bevor er auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand offensichtlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr zeitweise kurzfristig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

+++

Die Polizei Bad Harzburg sucht einen Beteiligten und eventuelle Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Straße Am Güterbahnhof ereignet hat.

Gegen 7.25 Uhr war eine 41-jährige Bad Harzburgerin von einem Pkw angefahren worden. Der Fahrer des Pkw habe angehalten und sich nach ihr erkundigt, worauf sie ihm mitgeteilt habe, dass sie nicht verletzt sei. Danach hätten beide einvernehmlich ihren Weg fortgesetzt. Im Verlauf des Tages hatte die 41-Jährigen dann doch Schmerzen verspürt und sich ärztlich versorgen lassen.

Die Polizei Bad Harzburg bittet nun den Fahrer des beteiligten Fahrzeuges und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (05322) 55480 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Hierbei geht es lediglich darum, den Unfallhergang zu klären.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

