Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.01.2026

Goslar (ots)

Hohegeiß - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Täter in Hohegeiß einen Zigarettenautomaten zu sprengen.

Anwohner der Langen Straße waren gegen 4 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden und entdeckten später einen an der Hausfassade der Nr. 32 angebrachten Zigarettenautomaten, der stark beschädigt war. Die Tatortaufnahme ergab, dass versucht worden war, den Automaten mit bislang unbekanntem Sprengmittel gewaltsam zu öffnen, wobei offensichtlich kein Diebesgut erlangt werden konnte.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei Braunlage unter (05520) 93260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell