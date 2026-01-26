PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.01.2026

Goslar (ots)

Hohegeiß - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Täter in Hohegeiß einen Zigarettenautomaten zu sprengen.

Anwohner der Langen Straße waren gegen 4 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden und entdeckten später einen an der Hausfassade der Nr. 32 angebrachten Zigarettenautomaten, der stark beschädigt war. Die Tatortaufnahme ergab, dass versucht worden war, den Automaten mit bislang unbekanntem Sprengmittel gewaltsam zu öffnen, wobei offensichtlich kein Diebesgut erlangt werden konnte.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei Braunlage unter (05520) 93260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.01.2026

    Goslar (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in den vergangenen Tagen in Jürgenohl ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Samstag, 08 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Danziger Straße in Höhe Nr. 24 geparkten schwarzen Renault Arkana. Das flüchtige Fahrzeug verursachte im Vorbeifahren Schäden an der ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.01.2026

    Goslar (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in den vergangenen Tagen in Jürgenohl ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Samstag, 08 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Danziger Straße in Höhe Nr. 24 geparkten schwarzen Renault Arkana. Das flüchtige Fahrzeug verursachte im Vorbeifahren Schäden an der ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 11:41

    POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 24.01.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit beschädigter Lichtzeichenanlage In den Abendstunden des 23.01.2026 befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer die B 82 aus Richtung Rtg. Astfeld kommend. Während des Abbiegevorgangs auf die B 6 verliert er aufgrund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer Lichtzeichenanlage. Aufgrund des Unfalls kommt es zum Totalausfall der Lichtzeichenanlage B 82/B 6. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren