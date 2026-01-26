PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 26.01.2026

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 26.01.2026
Goslar (ots)

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Samstagvormittag fand ein 72 Jahre alter Jäger aus Flöthe einen verunfallten PKW VW Polo auf dem Dach in einem Bachlauf liegend. Der Unfallort befand sich auf einem Forstweg zwischen Schulenberg und Romkerhall. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der verantwortliche Fahrzeugführer sich offenbar selbst aus dem Pkw befreien konnte, allerdings aufgrund vorhandener Blutspuren mindestens leicht verletzt sein musste. Im Nahbereich des Fahrzeugs konnte keine Person festgestellt werden, sodass man eine weitere Funkstreife zur Adresse des Pkw-Halters entsandte. Diesen konnten die Beamten aus Bad Harzburg an seiner Adresse antreffen. Er war offensichtlich leicht verletzt und roch nach Alkohol. Auf Befragen gab er an, sein Pkw sei am Vortag entwendet worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden sodann weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. Dabei griff der 45jährige Mann die eingesetzten Polizeibeamten an und wehrte sich vehement gegen die Maßnahmen. Ein Beamter wurde dabei verletzt und ist bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig. Erst mit Unterstützung weiterer Funkstreifen aus Goslar gelang es, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen. Gegen den Mann wurden mehrere entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Unfallort war Öl aus dem Fahrzeug in den Bachlauf geflossen, sodass die Harzwasserwerke ebenfalls umfangreiche Maßnahmen zum Trinkwasserschutz ergreifen mussten. Der Sachschaden am Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden aufgrund des ausgelaufenen Öls ist kann nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

