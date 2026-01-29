Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.01.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochabend kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Goslarer Altstadt zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 20.25 Uhr wurde das Feuer in einer Wohnung in der Mauerstraße gemeldet und umgehend durch die Feuerwehr gelöscht. Nach aktuellem Sachstand wurden keine Personen verletzt, einige Bereiche des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit der Entstehung des Brandes in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

