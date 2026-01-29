PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.01.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochabend kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Goslarer Altstadt zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 20.25 Uhr wurde das Feuer in einer Wohnung in der Mauerstraße gemeldet und umgehend durch die Feuerwehr gelöscht. Nach aktuellem Sachstand wurden keine Personen verletzt, einige Bereiche des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet. In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit der Entstehung des Brandes in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren