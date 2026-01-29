PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 29.01.2026

Goslar (ots)

Zu einem Arbeitsunfall in Braunlage kam es am Donnerstagmorgen, als ein 60jähriger Lkw-Fahrer einen vollbeladenen Container auf seinen Lkw laden wollte. Vermutlich weil der Lkw aufgrund des Untergrundes nicht gerade stand, sondern leicht geneigt war, kippte dieser beim Aufladen des vollen Containers nach rechts um. Dabei wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand Sachschaden; der mit Pferdemist beladenen Container blieb unversehrt.

Killig, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

