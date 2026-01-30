Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.01.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochnachmittag kollidierte ein Lkw-Gespann auf der Bundesstraße 6 mit einer Ampelanlage und beschädigte diese dabei erheblich.

Gegen 16.40 Uhr befuhr das Gespann die B 6 in Richtung Goslar und stieß in Höhe Erdbeerfeld Jerstedt aufgrund Überhöhe gegen den Arm der dortigen Ampel, wobei diese erheblich beschädigt wurde. Der 53-jährige Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Bad Harzburg fort und kollidierte dabei vermutlich noch mit mehreren Brückenteilen, bevor er im Verlauf der Bundesstraße gestoppt werden konnte. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten fest, dass das Gespann um 45 cm zu hoch beladen worden war.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Bis zur Ent- bzw. Umladung wurde die Weiterfahrt untersagt und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zu diesem Ereignis geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 in Verbindung zu setzen.

+++

Am Donnerstag trieben erneut Betrüger mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" ihr Unwesen im Bereich Goslar und Bad Harzburg. In den meisten Fällen blieb es beim Versuch, in einem Fall jedoch nicht.

Eine 89-jährige Bad Harzburgerin erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf, bei dem sie unter einem Vorwand nach Wertgegenständen in ihrem Haushalt befragt wurde. Dies kam ihr dubios vor, woraufhin sie das Telefonat beendete.

Wenig später klingelte das Telefon erneut und die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus. Diese thematisierte das vorangegangene Gespräch und bat die Seniorin, die Polizei bei der Festnahme von Betrügern zu unterstützen. Ihr Haus sei bereits von der Polizei umstellt, die den Betrüger bei der Übergabe von Wertgegenständen festnehmen werde. Danach erhalte die Frau ihr Eigentum zurück.

Die Seniorin vertraute der vermeintlichen Polizeibeamtin und händigte wenig später einen Beutel mit Schmuck an einen jungen Mann aus, der sich anschließend zu Fuß entfernte. Als sich die Frau etwa zwei Stunden später bei der Polizei in Bad Harzburg nach dem Sachstand erkundigte, flog der Betrug auf. Der Vermögensschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, bittet die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie Betrügern, Sie ausfindig zu machen.

