Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage, 03.02.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Ein bislang Unbekannter zerkratzte in der Nacht zum 30.01.2026 den Lack am Pkw Mercedes, welcher auf einem Grundstück in der Bodestraße geparkt stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 EUR. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Braunlage unter 05520-93260.

Krause, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

