POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.02.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Langelsheim ein.

Der oder die Täter gelangten unter Gewaltanwendung in das Objekt im Möncheholzring, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Auf der Bundesstraße 82 kam es in Höhe des Autohofes Rhüden am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger Mann aus dem Saarland verließ gegen 15.10 Uhr mit seinem BMW 520 die A7 und beabsichtigte nach links auf die B 82 abzubiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 34-jährige Frau aus Halberstadt, die mit ihrem MG in Richtung Goslar fuhr, so dass es zur Kollision kam, bei der die 34-Jährige leicht verletzt wurde.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

