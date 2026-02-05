PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Trickbetrug in Bad Harzburg:

Erneut wurde eine Seniorin aus Bad Harzburg am Mittwoch Opfer von Trickbetrügern.

Nachdem bereits am vergangenen Donnerstag eine Bad Harzburgerin mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" um ihren Schmuck gebracht worden war, wurde am Mittwoch eine weitere ältere Dame Opfer von Betrügern.

Gegen 13 Uhr hatte sich ein Anrufer wegen einer vermeintlichen Edelmetallversicherung gemeldet. Kurze Zeit später rief ein angeblicher Polizist an und erklärte, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handele, man den Täter dingfest machen wolle und die Polizei dafür bereits das Haus umstellt habe. Es würde jemand bei ihr klingeln, um den Wert ihres Besitzes zu schätzen. Einem wenig später eintreffenden jungen Mann von ca. 30 Jahren, dunkel bekleidet, übergab die Seniorin ihren Schmuck, mit dem dieser dann verschwand.

Um nicht Opfer solcher Machenschaften zu werden, bittet die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie 
     einfach auf
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen
   - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung
   - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie 
     Betrügern, Sie ausfindig zu machen.

Für Sachdienliche Hinweise wenden Sie sich Sie bitte an die Polizei Bad Harzburg (05322-55480) oder Goslar (05321-3390).

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

