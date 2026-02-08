PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 08.02.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall:

Am 07.02.2026 (gg. 14:30 Uhr) befuhr die 77-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße in Seesen und verlor im Verlauf dieser Fahrbahn kurzzeitig das Bewusstsein. Beim Vorbeifahren an einem rechtsseitig dort abgestellten und besetzten Pkw beschädigte sie diesen, geriet durch den Aufprall dann zurück auf die Fahrbahn nach links auf den Gehweg und prallte (auf Höhe des kreuzenden Fußgängerstreifens) abschließend frontal gegen ein Verkehrszeichen.

In diesem Zusammenhang wurden weder die Fahrzeugführerin noch ihre Beifahrerin oder ein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt. Vor dem Hintergrund einer körperlichen Ausfallerscheinung wurde die Verkehrsunfallverursacherin, zwecks medizinischer Überprüfung, dem Krankenhaus zugeführt. Ebenso wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden an beiden Pkw sowie an der Verkehrseinrichtung in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

