POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 08.02.2026

Goslar (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Harzburg. Am Samstagmorgen, gegen 1:24 Uhr, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schmiedestraße durch verdächtige Geräusche in seiner Wohnung geweckt. Bei der Nachschau traf er im Wohnungsflur auf eine ihm unbekannte Person mit einer Taschenlampe. Beim Erblicken des Bewohners ergriff diese sofort die Flucht. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte in Tatortnähe eine 24-jährige Frau sowie einen 30-jährigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann wurde ein Gegenstand aufgefunden, der dem Geschädigten zugeordnet werden konnte. Die vorläufige Festnahme konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

i.A. Frischemeier, PHK

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

