Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.02.2026

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und vier leichtverletzten Personen ereignete sich am Montagabend auf der Immenröder Straße.

Ein 45-jähriger Mann aus St. Andreasberg fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi Q3 auf der Immenröder Straße in Richtung Immenrode und bog nach links in die Zufahrt zur Bundesstraße 6 ab. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden VW Passat eines 49-jährigen Goslarers, so dass es zum Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Der Fahrer des VW Passat sowie seine drei Insassen, ebenfalls aus Goslar, wurden durch die Kollision leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, musste die B 82 zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell