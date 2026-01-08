PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über den Fuß gefahren

Meiningen (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer wartete Mittwochmorgen verkehrsbedingt in der Gleimershäuser Straße in Dreißigacker, um auf die Berkeser Straße aufzufahren. Der vorfahrtsberechtigte 48-jährige Autofahrer bog in die Gleimershäuser Straße ab, kam dabei zu weit nach links und fuhr über den Fuß des stehenden E-Bike-Fahrers, welcher dadurch verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

