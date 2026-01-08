LPI-SHL: Über den Fuß gefahren
Meiningen (ots)
Ein 31-jähriger Radfahrer wartete Mittwochmorgen verkehrsbedingt in der Gleimershäuser Straße in Dreißigacker, um auf die Berkeser Straße aufzufahren. Der vorfahrtsberechtigte 48-jährige Autofahrer bog in die Gleimershäuser Straße ab, kam dabei zu weit nach links und fuhr über den Fuß des stehenden E-Bike-Fahrers, welcher dadurch verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste.
