PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sicherheitspartnerschaft von Stadt und Polizei Goslar
Videoanlage in Betrieb genommen

POL-GS: Sicherheitspartnerschaft von Stadt und Polizei Goslar / Videoanlage in Betrieb genommen
  • Bild-Infos
  • Download

Goslar (ots)

Die Stadt Goslar und die Polizei Goslar erweitern ihre seit 2020 bestehende Sicherheitspartnerschaft um ein weiteres Element für die öffentliche Sicherheit und nehmen ab sofort eine Videoüberwachungsanlage im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Betrieb. Die künftig überwachten Bereiche des Bahnhofsvorplatzes sowie der Bahnunterführung sind ausgeschildert. Die Stadt Goslar stellt hierfür die notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Die Aufzeichnung und Auswertung der Videodaten erfolgen ausschließlich durch die Polizei Goslar, die diese Aufzeichnungen im Bedarfsfall für Ermittlungen nutzen kann.

Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner betont die Bedeutung der Maßnahme: "Der Bahnhofsvorplatz ist ein zentraler Ankunfts- und Aufenthaltsort in unserer Stadt. Mit der Inbetriebnahme der Videoüberwachung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig stärken wir damit das Sicherheitsgefühl und verbessern die Aufenthaltsqualität in diesem sensiblen Bereich." Rodger Kerst, Leiter der Polizeiinspektion Goslar, hebt den Mehrwert der Maßnahme aus polizeilicher Sicht hervor: "Die Videoüberwachung bietet uns eine effektive Handhabe, Gefahren bereits im Entwicklungsstadium zu erkennen, präventiv zu handeln und so gegebenenfalls Straftaten zu verhindern." Die Stadt Goslar hat die technische Umsetzung sowie die Finanzierung übernommen. Die Gesamtkosten für die Anschaffung der Technik sowie notwendige Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf rund 175.000 Euro.

Die Videoüberwachung dient der präventiven Gefahrenabwehr sowie der Strafverfolgung. Ziel ist es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Bahnhofs frühzeitig entgegenzuwirken und zugleich das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Darüber hinaus soll die Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung des Umfeldes und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität leisten. Grundlage für die Umsetzung war ein Ratsbeschluss vom Dezember 2024. Nach der Auftragsvergabe im Juli des letzten Jahres erfolgte die Installation der Technik zum Jahresende.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung vom PK Seesen -10.02.2025-

    Goslar (ots) - 10.02.2026 Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 10.02.2026 um 01:30 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der B243 in Fahrtrichtung Osterode eine Sattelzugmaschine mit Auflieger festgestellt. Das Gespann wurde in Schlangenlinien geführt. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.02.2026

    Goslar (ots) - Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und vier leichtverletzten Personen ereignete sich am Montagabend auf der Immenröder Straße. Ein 45-jähriger Mann aus St. Andreasberg fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi Q3 auf der Immenröder Straße in Richtung Immenrode und bog nach links in die Zufahrt zur Bundesstraße 6 ab. Hierbei übersah er den ihm ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 9. Februar 2026

    Goslar (ots) - Am Sonntagabend kam es im Seesener Ortsteil Kirchberg zum Brand in einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich in einem Haus im Friedrich-Lüders-Weg gegen 21 Uhr ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses, der durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht wurde. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren