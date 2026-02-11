Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sicherheitspartnerschaft von Stadt und Polizei Goslar

Videoanlage in Betrieb genommen

Goslar (ots)

Die Stadt Goslar und die Polizei Goslar erweitern ihre seit 2020 bestehende Sicherheitspartnerschaft um ein weiteres Element für die öffentliche Sicherheit und nehmen ab sofort eine Videoüberwachungsanlage im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Betrieb. Die künftig überwachten Bereiche des Bahnhofsvorplatzes sowie der Bahnunterführung sind ausgeschildert. Die Stadt Goslar stellt hierfür die notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Die Aufzeichnung und Auswertung der Videodaten erfolgen ausschließlich durch die Polizei Goslar, die diese Aufzeichnungen im Bedarfsfall für Ermittlungen nutzen kann.

Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner betont die Bedeutung der Maßnahme: "Der Bahnhofsvorplatz ist ein zentraler Ankunfts- und Aufenthaltsort in unserer Stadt. Mit der Inbetriebnahme der Videoüberwachung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig stärken wir damit das Sicherheitsgefühl und verbessern die Aufenthaltsqualität in diesem sensiblen Bereich." Rodger Kerst, Leiter der Polizeiinspektion Goslar, hebt den Mehrwert der Maßnahme aus polizeilicher Sicht hervor: "Die Videoüberwachung bietet uns eine effektive Handhabe, Gefahren bereits im Entwicklungsstadium zu erkennen, präventiv zu handeln und so gegebenenfalls Straftaten zu verhindern." Die Stadt Goslar hat die technische Umsetzung sowie die Finanzierung übernommen. Die Gesamtkosten für die Anschaffung der Technik sowie notwendige Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf rund 175.000 Euro.

Die Videoüberwachung dient der präventiven Gefahrenabwehr sowie der Strafverfolgung. Ziel ist es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Bahnhofs frühzeitig entgegenzuwirken und zugleich das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Darüber hinaus soll die Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung des Umfeldes und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität leisten. Grundlage für die Umsetzung war ein Ratsbeschluss vom Dezember 2024. Nach der Auftragsvergabe im Juli des letzten Jahres erfolgte die Installation der Technik zum Jahresende.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell