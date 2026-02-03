PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KB: Haina - Diesel aus Bagger abgezapft

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag (29. Januar) bis Montagmorgen (2. Februar) entwendete ein Unbekannter etwa 150 Liter Diesel aus einem Bagger.

Der Bagger stand an einer Baustelle im Bereich der "Wohrateiche" in der Nähe der Kreisstraße 107 bei Haina/Kloster. Der Täter hatte den Tankdeckel geöffnet und das Diesel aus dem Tank gezapft und entwendet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

