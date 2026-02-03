Polizei Korbach

POL-KB: Haina - Diesel aus Bagger abgezapft

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag (29. Januar) bis Montagmorgen (2. Februar) entwendete ein Unbekannter etwa 150 Liter Diesel aus einem Bagger.

Der Bagger stand an einer Baustelle im Bereich der "Wohrateiche" in der Nähe der Kreisstraße 107 bei Haina/Kloster. Der Täter hatte den Tankdeckel geöffnet und das Diesel aus dem Tank gezapft und entwendet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell