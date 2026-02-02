Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter stiehlt Smartphone

Korbach (ots)

Am Freitag (30. Januar) kam es in Bad Wildungen zu einem Diebstahl eines Smartphones. Die bestohlene Frau versuchte den Dieb noch festzuhalten, dieser riss sich jedoch los und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 41-jährige Frau hielt sich am Freitag am Bahnhof in Bad Wildungen auf. Sie hatte ihr Smartphone zum Laden in einer öffentlichen Toilette angeschlossen. Gegen 12.20 Uhr bemerkte sie, dass ein Unbekannter ihr Handy entwendete. Sie befand sich vor der Toilette und versuchte den Täter am Arm festzuhalten. Dieser ließ sich aber nicht stoppen, er riss sich los und flüchtete mit dem gestohlenen Handy der Marke Samsung im Wert von etwa 200 Euro. Er stieg in einen Bus der Linie 510 in Richtung Korbach. Da die Anzeige erst später erstattet wurde, konnte die Polizei nicht mehr nach dem unbekannten Täter fahnden. Er wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 50 Jahre alt,

schwarze, teilweise graue Haare, helle Haut, sprach Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent, bekleidet khakigrüner Jacke, weinroter Hose, hellen Schuhe und rotem Kapuzenpulli.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

