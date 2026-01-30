PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Entspannter Auftakt für Polizei am Eröffnungstag des FIS Weltcupspringen 2026 in Willingen

Korbach (ots)

Erfreulich ruhig verlief der erste Tag des Weltcupwochenendes in Willingen aus polizeilicher Sicht. Die Veranstaltung mit etwa 6.850 Skisprungfans verlief störungsfrei.

Die Verkehrssituation zeigte sich am Freitag sehr entspannt, die Anreise der Besucher verlief reibungslos. Auf den Parkplätzen in und um Willingen zählte die Polizei etwa 600 Pkw, 5 Reisebusse und 120 Wohnmobile. Die Angebote des ÖPNV wurden gut genutzt. Über 800 Besucher reisten mit der Bahn an. Auch bei der Abreise gab es keine Probleme.

Am Eröffnungstag wurden keine Straftaten bekannt (Stand 19.50 Uhr).

Der Einsatzleiter der Polizei, Erster Polizeihauptkommissar Peter Basteck, zeigte sich dann auch sehr zufrieden mit dem Ablauf des ersten Veranstaltungstags. Für die Nacht auf Samstag kündigte er polizeiliche Präsenz an:"Wir werden auch heute Nacht mit vielen Einsatzkräften in und um Willingen im Einsatz sein und für die Sicherheit im Skisprungort sorgen."

Für den morgigen Samstag werden über 20.000 Zuschauer erwartet. Polizei und Veranstalter raten, frühzeitig anzureisen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Zuschauer, die mit Pkw anreisen, folgen bitte der Beschilderung und den Hinweisen der Polizei.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

