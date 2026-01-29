PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KB: Frankenberg - Kriminalpolizei Korbach bittet um Hinweise nach Brand in Gaststätte

Korbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

In der Nacht von Freitag, 11. April 2025, auf Samstag, 12. April 2025, kam es in der Forststraße in Frankenberg zu einem Brand in einer Gaststätte. Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt wegen des Verdachts der schweren Bandstiftung und bittet um Hinweise.

Der Brand war am Samstag, 12. April 2025, gegen 03.00 Uhr, in einem Gastraum der Gaststätte ausgebrochen. Die Feuerwehren hatten den Brand zügig unter Kontrolle. Es entstand erheblicher Sachschaden im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Marburg hatten ergeben, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch vorsätzliche Brandstiftung verursacht wurde.

Die Polizei bitte daher um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen in der Nacht zum 12. April 2025 machen oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/971-0 zu melden.

Timo Ide

Staatsanwalt und Pressesprecher

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar und Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

