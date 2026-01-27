PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Bekleidungsgeschäft

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Prof.-Bier-Straße in Korbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 23.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Korbach, da er beobachtet hatte, wie zwei Männer aus dem Bekleidungsgeschäft gekommen und in Richtung der Flechtdorfer Strraße geflüchtet waren.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten anschließend fest, dass die unbekannten Täter eine Glastür zu dem Geschäft eingeschlagen hatten und so in das Gebäude gelangten. Aus dem Geschäft entwendeten sie zwei graue Kasseneinsätze mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Korbach fahndete in der Innenstadt von Korbach, konnte die Tatverdächtigen aber nicht mehr antreffen.

Die Täter sollen schlank, zwischen 170 und 175 cm groß und etwa 25 Jahre alt sein. Sie waren schwarz bekleidet, einer hatte ein rotes "X"" auf dem schwarzen Oberteil. Sie trugen schwarze Wollmützen und weiße Mund-Nase Masken.

Person in die Fußgängerzone der Flechtdorfer Landstraße

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

