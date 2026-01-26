Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Thalitter - Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (26. Januar) versuchten unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Thalitter einzubrechen. Sie blieben erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hatten gegen 01.30 Uhr versucht, eine Tür zu einem Gebäude des Geschäftes in der Parkstraße gewaltsam zu öffnen. Da die Versuche erfolglos blieben, gelangten sie nicht in das Gebäude. Bei dem Einbruchsversuch lösten die Unbekannten die Alarmanlage aus, daraufhin flüchteten sie ohne Beute. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen von Tatverdächtigen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht zum heutigen Montag in Thalitter verdächtige Personen oder Fahrzeugen gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell