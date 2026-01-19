POL-KB: Burgwald - Einbrecher in Gemeindeverwaltung
Korbach (ots)
Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in die Gemeindeverwaltung in der Hauptstraße in Burgwald ein.
Zwischen Freitagmittag (16. Januar) und Montagmorgen (19. Januar) gelangten die Täter in das Gebäude der Gemeindeverwaltung, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten. Sie entwendeten Lebensmittel im Wert von 30 Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
