Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter entblößt sich auf Spielplatz, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Dienstag (27. Januar) kam es auf dem Spielplatz "Laake" im Westring in Korbach zu exhibitionistischen Handlungen durch einen unbekannten Täter. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Eine 32-jährige Frau hielt sich gegen 16.50 Uhr mit ihrem Kind auf dem Spielplatz auf. Da sie sich von einem unbekannten Mann beobachtet fühlte, wollte sie den Spielplatz verlassen. Als sie bereits im Bereich des Ausgangs war, trat der Unbekannte plötzlich neben sie. Er hatte seine Hose heruntergelassen, so dass sein Geschlechtsteil zu sehen war. Die Frau und ihr Kind verließen das Spielplatzgelände, der unbekannte Täter entfernte sich ebenfalls. Die 32-Jährige verständigte die Polizei, die daraufhin nach dem Täter fahndete, ihn aber nicht mehr antreffen konnte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 50 bis 60 Jahre alt,

etwa 180 cm groß, schlanke Gestalt, trug schwarze Brille, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Jacke mit oranger Aufschrift im Rückenbereich und schwarzer Mütze.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt wegen des Verdachts von exhibitionistischen Handlungen und bittet um Hinweise. Wer die Tat beobachtet hat, Hinweise zu dem unbekannten Täter oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

