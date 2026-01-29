Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Einbruch in Molkerei, Tresor gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (28. Januar) auf Donnerstag (29. Januar) brachen bisher unbekannte Täter in eine Molkerei in Usseln ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld, Schlüsseln und Papieren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hebelten ein Fenster der Molkerei in der Korbacher Straße in Usseln auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Aus einem Büroraum entwendeten sie einen mehrere Zentner schweren Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld, Fahrzeugpapiere und Schlüssel befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere verdächtigen Fahrzeugen bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. Zum Abtransport des schweren Tresors müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

