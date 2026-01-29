PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Einbruch in Molkerei, Tresor gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (28. Januar) auf Donnerstag (29. Januar) brachen bisher unbekannte Täter in eine Molkerei in Usseln ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld, Schlüsseln und Papieren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hebelten ein Fenster der Molkerei in der Korbacher Straße in Usseln auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Aus einem Büroraum entwendeten sie einen mehrere Zentner schweren Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld, Fahrzeugpapiere und Schlüssel befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere verdächtigen Fahrzeugen bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. Zum Abtransport des schweren Tresors müssen die Täter ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:59

    POL-KB: Frankenberg - Kriminalpolizei Korbach bittet um Hinweise nach Brand in Gaststätte

    Korbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg In der Nacht von Freitag, 11. April 2025, auf Samstag, 12. April 2025, kam es in der Forststraße in Frankenberg zu einem Brand in einer Gaststätte. Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt wegen des Verdachts der schweren Bandstiftung und bittet um ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:50

    POL-KB: Korbach - Unbekannter entblößt sich auf Spielplatz, Polizei bittet um Hinweise

    Korbach (ots) - Am Dienstag (27. Januar) kam es auf dem Spielplatz "Laake" im Westring in Korbach zu exhibitionistischen Handlungen durch einen unbekannten Täter. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Eine 32-jährige Frau hielt sich gegen 16.50 Uhr mit ihrem Kind auf dem Spielplatz auf. Da sie sich von einem unbekannten Mann beobachtet fühlte, wollte sie den ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:17

    POL-KB: Korbach - Einbrecher in Bekleidungsgeschäft

    Korbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Prof.-Bier-Straße in Korbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 23.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Korbach, da er beobachtet hatte, wie zwei Männer aus dem Bekleidungsgeschäft gekommen und in Richtung der Flechtdorfer Strraße geflüchtet waren. Am Tatort stellten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren