Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Skisprung-Weltcup: Diebstahl von Skisprung-Equipment aus Springerlager

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (31. Januar) auf Sonntag (1. Februar) haben zwei bisher unbekannte Täter Skisprunghelme und anderes Equipment aus dem norwegischen Springerlager gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass aus einem Springerlager mehrere Gegenstände entwendet wurden.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter in das Lager des norwegischen Springerteams eingedrungen waren. Das Springerlager befindet sich unterhalb des Skisprungturms der Willinger Mühlenkopfschanze. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Skisprunghelme, eine Skischuhtasche, Handschuhe und andere Utensilien entwendet. Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar.

Aufgrund der zwischenzeitlich ausgewerteten Aufnahmen aus einer Videoüberwachung kann der Tatablauf nachvollzogen werden.

Um 23.49 Uhr sind zwei unbekannte Personen zu erkennen, die an mehreren Türen der Springerkabinen testen, ob diese verschlossen sind. Die offenbar unverschlossene Tür zu der norwegischen Springerkabine wird von den Unbekannten geöffnet und anschließend betreten. Kurze Zeit später verlassen die Unbekannten die Kabine, dabei haben sie jeweils einen Helm auf dem Kopf. Die Unbekannten entfernen sich zunächst aus dem Bereich der Springerkabinen, kehren aber einige Minuten später nochmal zum Tatort zurück.

Die Bekleidung der unbekannten Täter kann anhand der Videoaufnahmen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Rote, lange Daunenjacke, dunkle Hose, beigefarbene Trekkingschuhe

Täter 2:

Olivfarbener Daunenparka, blaue Jeans, beigefarbene Turnschuhe mit hellem Streifen oberhalb der Sohle

Die Polizeistation Korbach ermittelt wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, Hinweise zu dem Verbleib des Diebsgutes oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell