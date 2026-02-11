POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.02.2026

Polizeiinspektion Goslar

Am Dienstagabend nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner und stiegen in ein Haus in Sudmerberg ein.

Im Tatzeitraum zwischen etwa 17.30 und 22 Uhr gelangten der oder die Täter unter Anwendung von Gewalt in das Haus im Eschenweg, durchwühlten die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Die Polizei führte am Dienstag im Landkreis Goslar an verschiedenen Orten Verkehrssicherheitskontrollen durch und registrierte dabei insgesamt 20 Verstöße.

Im Bereich Seesen bezogen sich die Kontrollen vornehmlich auf den gewerblichen Güter- und Personenkraftverkehr. Bei einem Lkw wurde anhand des digitalen Kontrollgerätes eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Km/h festgestellt. Zwei weitere Gespanne fielen mit fehlender oder mangelhafter Ladungssicherung auf und in einem Fall wurde eine Überladung von 33 Prozent registriert. Es wurden verschiedene Verfahren eingeleitet und in einem Fall die Weiterfahrt untersagt.

Während einer mobilen Kontrolle im Bereich Bad Harzburg wurden sechs Verstöße wegen der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und Nichtanlegen des Gurtes verzeichnet.

