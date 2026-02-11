PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Die Polizei sucht Zeugen für eine Auseinandersetzung in der Goslarer Altstadt

Goslar (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 5. Februar 2026, kam es gegen 15 Uhr in der Rosentorstraße gegenüber vom Hotel Achtermann zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem deutlich älteren Mann. Anschließend soll sich der Mann in Richtung Parkhaus entfernt haben.

Um den genauen Hergang der Auseinandersetzung klären zu können, sucht die Polizei Zeugen dieses Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

