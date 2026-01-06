PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Auseinandersetzung endet mit schwer Verletztem - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Am späten Montagabend (5. Januar, 23:15 Uhr) ist die Polizei zum Franz-Lenze-Platz gerufen worden, weil es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein soll.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie einen durch Schüsse schwer verletzten, 28 Jahre alten Mann auf und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg, welche die Tat als versuchten Mord wertet, wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Schützen, den Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern derzeit noch an.

Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

  • 05.01.2026 – 15:15

    POL-DU: Neudorf: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Eine aufmerksame Zeugin alarmierte in der Nacht zum Montag (5. Januar, gegen 2:30 Uhr) die Polizei, da sie drei verdächtige Personen an einem Geldautomaten auf der Klöcknerstraße beobachtete. Laut der Duisburgerin versuchte das Trio, den dortigen Geldautomaten aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie. Bei Eintreffen der Polizeibeamten fanden ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:00

    POL-DU: Vierlinden: E-Scooter-Unfall durch Glätte - 66-Jähriger verletzt sich schwer

    Duisburg (ots) - Am Samstagabend (3. Januar) kam es um 18:45 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Franz-Lenze-Straße / Karlstraße. Ein 66-jähriger Mann stürzte mit seinem E-Scooter auf dem glatten Gehweg und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein aufmerksamer Passant leistete Erste Hilfe und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde vor ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:37

    POL-DU: Alt-Hamborn: 89-Jähriger stirbt nach Unfall

    Duisburg (ots) - Mehrere Tage nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz an der Rathausstraße ist ein 89-Jähriger verstorben. Der Mann war am 16. Dezember auf einem Supermarktparkplatz von einer 47-Jährigen beim Ausparken angefahren worden. Er erlitt Verletzungen an der Hüfte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hier verschlechterte sich sein Allgemeinzustand, bis der Mann am 24. Dezember verstarb. Eine durch ...

    mehr
