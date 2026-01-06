Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Auseinandersetzung endet mit schwer Verletztem - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Am späten Montagabend (5. Januar, 23:15 Uhr) ist die Polizei zum Franz-Lenze-Platz gerufen worden, weil es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein soll.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie einen durch Schüsse schwer verletzten, 28 Jahre alten Mann auf und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg, welche die Tat als versuchten Mord wertet, wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Schützen, den Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern derzeit noch an.

Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11.

