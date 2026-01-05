Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: E-Scooter-Unfall durch Glätte - 66-Jähriger verletzt sich schwer

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (3. Januar) kam es um 18:45 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Franz-Lenze-Straße / Karlstraße. Ein 66-jähriger Mann stürzte mit seinem E-Scooter auf dem glatten Gehweg und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein aufmerksamer Passant leistete Erste Hilfe und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde vor Ort von einer Notärztin versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus auf die Intensivstation transportiert. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei Duisburg weist darauf hin, dass insbesondere bei winterlichen und glatten Straßenverhältnissen erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr geboten ist. Dies gilt nicht nur für Autofahrer, sondern auch für die Nutzer von E-Scootern und anderen Verkehrsmitteln. Bei Eis- und Schneeglätte können Gehwege und Straßen extrem rutschig sein. E-Scooter, die mit kleinen Reifen ausgestattet sind, bieten auf solchen Oberflächen nur wenig Halt. Ein abruptes Bremsen oder eine schnelle Kurvenfahrt kann zu gefährlichen Stürzen führen. Zudem kann die Geschwindigkeit eines E-Scooters auf glatten Flächen schnell außer Kontrolle geraten. Besonders in Kurven besteht eine hohe Sturzgefahr.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell