Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Altpapiercontainer in Flammen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (3. Januar) setzten Unbekannte gegen 16:50 Uhr einen Altpapiercontainer vor einem Wohngebäude an der Uhlandstraße in Brand. Die Flammen beschädigten die Hausfassade und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

