POL-DU: Obermarxloh: Altpapiercontainer in Flammen - Kripo sucht Zeugen
Duisburg (ots)
Am Samstagnachmittag (3. Januar) setzten Unbekannte gegen 16:50 Uhr einen Altpapiercontainer vor einem Wohngebäude an der Uhlandstraße in Brand. Die Flammen beschädigten die Hausfassade und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell