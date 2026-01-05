PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 89-Jähriger stirbt nach Unfall

Duisburg (ots)

Mehrere Tage nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz an der Rathausstraße ist ein 89-Jähriger verstorben.

Der Mann war am 16. Dezember auf einem Supermarktparkplatz von einer 47-Jährigen beim Ausparken angefahren worden. Er erlitt Verletzungen an der Hüfte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hier verschlechterte sich sein Allgemeinzustand, bis der Mann am 24. Dezember verstarb. Eine durch die Staatsanwaltschaft Duisburg angeordnete Obduktion ergab am Freitag (2. Januar), dass ein kausaler Zusammenhang zwischen unfallbedingtem Sturz und dem Tod besteht.

Unsere Berichterstattung zum Unfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6181435

