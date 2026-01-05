PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte in der Nacht zum Montag (5. Januar, gegen 2:30 Uhr) die Polizei, da sie drei verdächtige Personen an einem Geldautomaten auf der Klöcknerstraße beobachtete. Laut der Duisburgerin versuchte das Trio, den dortigen Geldautomaten aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten fanden diese eine geöffnete Abdeckung des Geldautomaten sowie eine verbogene Verkleidung vor. Der innere Geldtresor war jedoch offensichtlich nicht geöffnet worden, sodass es bei einem misslungenen Versuch blieb. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten die Verdächtigen nicht aufgegriffen werden.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Die Verdächtigen waren dunkel gekleidet, wobei eine Person eine auffällige, orange Warnweste trug. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

