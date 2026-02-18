Polizei Bochum

POL-BO: Taschendiebstahl: Senior (89) wird von einem Unbekannten in der Innenstadt bestohlen

Bochum (ots)

Mitten in der Fußgängerzone der Bochumer Innenstadt sind einem 89-jährigen Bochumer am 17. Februar gegen 15.30 Uhr Bargeld und Bankkarte entwendet worden. Dabei bediente sich der Täter eines fiesen Tricks.

Auf Höhe eines Elektrogeschäfts an der Kortumstraße/Harmoniestraße ist der Senior mutmaßlich mit Farbe besprüht worden. Überrumpelt wurde der Geschädigte dann von einem Unbekannten, der versuchte, ihn mit Papierhandtüchern zu trocknen und ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Wenig später stellte der Bochumer den Diebstahl von Bargeld und seiner Bankkarte fest.

Beschreiben kann er den Tatverdächtigen wie folgt:

- ca. 50 Jahre alt - normale Figur - schwarze Haare - schwarzer Mantel

Zeugen, die zu dem Zeitpunkt die Situation beobachtet haben oder noch weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter 0234 909-8135 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell