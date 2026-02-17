Polizei Bochum

POL-BO: Zivilpolizisten vereiteln Drogenhandel: Drei Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps haben am Freitag, 13. Februar, einen Drogenhandel vereitelt. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen, die Beamten stellten zahlreiche Beweismittel sicher.

Gegen 20 Uhr bemerkten die Zivilpolizisten im Bereich eines Parkplatzes an der Lothringer Straße zwei verdächtige Fahrzeuge. Drei Personen tauschten mehrere Gegenstände zwischen den Fahrzeugen aus, darunter auch Bargeld. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen, woraufhin eine der Personen flüchtete. Die Zivilpolizisten stoppten ihn und nahmen alle drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus Dorsten, einen 27-Jährigen aus Bochum und einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz - alle drei Personen sind polizeibekannt.

Bei der Überprüfung der Autos stellten die Beamten eine größere Menge Cannabis sicher, außerdem eine große Menge Bargeld sowie zwei Mobiltelefone.

Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

