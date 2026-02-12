PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Valbert

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in Valbert aktiv. In der Nacht zu Mittwoch brachen sie in eine Veranstaltungshalle am Heidehang ein. Beute machten die Einbrecher nicht. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden.

An der Schützenstraße brachen sie zwischen Montag- und Mittwochmorgen das Gebäude am Jedermannsportplatz auf. Auch hier gingen sie leer aus.

Wer hat eine der Taten mitbekommen? Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 06:49

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Iserlohn/Menden/Balve (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im nördlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Balve-Garbeck, Am Pickhammer Zeit 11.02.2026, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1483 Verwarngeldbereich 106 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 16:44

    POL-MK: Unfallflucht nach Parkrempler

    Neuenrade (ots) - Am Montag, 9. Februar, zwischen 9.50 und 10.15 Uhr, wurde auf dem Rewe-Parkplatz, Neue Mühle 1, in Neuenrade ein grauer BMW beschädigt. Der Verursacher touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite den geparkten BMW und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Geschädigte. Die Polizei bittet diesen Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren