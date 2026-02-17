PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Kellereinbruch: Tatverdächtiger (34) wird auf frischer Tat ertappt

Bochum (ots)

Nach einem Kellereinbruch an der Eppendorfer Straße in der Montagnacht, 16. Februar, gegen 1:45 Uhr, in Bochum ist ein 34-jähriger Mann durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen worden.

Eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses meldete den Einbruch über die 110. Im Keller konnten die Beamten dann den Tatverdächtigen aus Bochum mit einer Brechstange in der Hand antreffen. "Ich habe doch nur einen Schlafplatz gesucht" gab er an, während die Polizei neun aufgebrochene Kellerabteile feststellte. Mutmaßliches Diebesgut wurde sichergestellt und der 34-Jährige vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

