POL-BO: "Hatten Sie schon mal einen, der schneller war als ich?" - Zivilpolizisten stoppen Raser (19) in Herne

Herne (ots)

Mit hohem Tempo ist ein 19-jähriger Autofahrer aus Herne am frühen Samstagmorgen, 14. Februar, durch Holsterhausen gefahren. Zivilpolizisten stoppten ihn; der Fahrer lachte erst - doch das verging ihm sehr schnell.

Zivile Beamte des Herner Einsatztrupps (ET) bemerkten den jungen Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeugs gegen 0.40 Uhr, als dieser an einer Ampel im Bereich der Dorstener Straße/Herzogstraße Vollgas gab und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Holsterhauser Straße fuhr.

Die Beamten gaben sich daraufhin als Polizisten zu erkennen und stoppten den Wagen. Der 19-jährige Fahrer lachte erst und fragte: "Wie schnell war ich? Hatten Sie schon mal einen, der schneller war als ich?" Doch das Lachen verging ihm schnell.

Die Polizisten stellten das Fahrzeug und den Schlüssel sicher, außerdem den Führerschein und das Mobiltelefon des 19-Jährigen. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

