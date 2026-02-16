Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Polizei sucht den Fahrer eines roten Autos

Herne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen, 15. Februar, hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird der Fahrer eines roten Autos.

Ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Herten war um kurz nach 8 Uhr morgens auf der Cranger Straße in Richtung Heerstraße unterwegs. Nach aktuellem Stand scherte ein unbekannter Autofahrer unvermittelt aus der Juliastraße vor ihm ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 48-Jährige mit seinem Wagen aus und kollidierte dabei mit einem Ampelmast sowie einer Gebäudefassade.

Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Fahrer des roten Autos sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell