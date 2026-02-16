Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (42) stürzt und wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwerer Motorradunfall in Bochum-Weitmar: Ein Motorradfahrer (42, aus Bochum) ist am Sonntagnachmittag, 15. Februar, gestürzt; er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Alleinunfall ereignete sich um kurz nach 15.30 Uhr. Der 42-Jährige fuhr zu dieser Zeit von der Kohlenstraße auf die A448 in Richtung Essen. Dabei rutschte er nach aktuellem Stand mit dem Hinterreifen weg und kam zu Fall.

Mit schweren Verletzungen wurde der Bochumer in eine Klinik gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Lebensgefahr bestand keine.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell