PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: 90-jährige Bochumerin Opfer von Trickdieben - Täter gaben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Bochum (ots)

Eine 90-jährige Bochumerin ist am Donnerstag, 13. Februar, Opfer von Trickdieben geworden, die sich in einem Wohnhaus an der Nikolaistraße in Bochum-Wattenscheid als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben hatten.

Gegen 17 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin. Er gab an, von den Stadtwerken zu sein, und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung.

Kurze Zeit später verließ der Mann die Wohnung. Dabei bemerkte die 90-Jährige, dass sich offenbar noch eine zweite Person in ihrer Wohnung aufgehalten hatte, die aus ihrem Schlafzimmer kam.

Anschließend stellte sie fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet worden waren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   -30 bis 40 Jahre alt
   -ca. 180 bis 185 cm groß
   -schlanke Statur
   -dunkle, kurze, eher lichte Haare
   -dunkel bekleidet

Zu dem zweiten Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich ebenfalls um einen Mann handelt. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:56

    POL-BO: Raubdelikt an der Hattinger Straße - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es gegen 11:45 Uhr an der Hattinger Straße 229 in Bochum zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 49-jährige Bochumerin auf dem Gehweg, als neben ihr ein rotes Fahrzeug anhielt. Aus dem Fahrzeug stieg eine bislang unbekannte Frau aus und sprach die ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:26

    POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum-Hamme: 5 Personen verletzt, Fahrer stark alkoholisiert

    Bochum (ots) - Am Samstagnachmittag, 14. Februar 2026, ist es auf der Darpestraße in Bochum-Hamme zu einem Verkehrsunfall gekommen. 5 Personen wurden verletzt, der Unfallfahrer war erheblich alkoholisiert. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seiner 44-jährigen Beifahrerin (beide aus Bochum) die Darpestraße in Fahrtrichtung Wattenscheider Straße. ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 05:06

    POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Schlachthofstraße 37 in Herne bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Freitagabend, 13. Februar, betraten zwei maskierte Männer gegen 22 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohten den Angestellten (19, aus Herne) mit Messern und forderten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute zu Fuß in den angrenzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren