POL-BO: 90-jährige Bochumerin Opfer von Trickdieben - Täter gaben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Bochum (ots)

Eine 90-jährige Bochumerin ist am Donnerstag, 13. Februar, Opfer von Trickdieben geworden, die sich in einem Wohnhaus an der Nikolaistraße in Bochum-Wattenscheid als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben hatten.

Gegen 17 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin. Er gab an, von den Stadtwerken zu sein, und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung.

Kurze Zeit später verließ der Mann die Wohnung. Dabei bemerkte die 90-Jährige, dass sich offenbar noch eine zweite Person in ihrer Wohnung aufgehalten hatte, die aus ihrem Schlafzimmer kam.

Anschließend stellte sie fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet worden waren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-30 bis 40 Jahre alt

-ca. 180 bis 185 cm groß

-schlanke Statur

-dunkle, kurze, eher lichte Haare

-dunkel bekleidet

Zu dem zweiten Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich ebenfalls um einen Mann handelt. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

