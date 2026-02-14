Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Schlachthofstraße 37 in Herne bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Freitagabend, 13. Februar, betraten zwei maskierte Männer gegen 22 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohten den Angestellten (19, aus Herne) mit Messern und forderten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute zu Fuß in den angrenzenden Grüngürtel am Dorneburger Bach. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sollen männlich und schlank sein. Ihr Aussehen wird als "südländisch" beschrieben. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. Ein Tatverdächtiger soll eine markante, große Nase haben und ca. 190 cm groß sein. Er trug eine dunkle Maske, überwiegend dunkle Kleidung (Jacke, Schuhe und eine Hose mit weißen Streifen) sowie einen hellen Kapuzenpullover und durchsichtige Plastikhandschuhe. Der andere soll ca. 180 cm groß sein. Er trug eine dunkelblaue Maske mit Muster und ebenfalls dunkle Kleidung (Jacke, Hose und Kapuzenpullover).

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

