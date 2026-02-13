Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Berliner Straße - 21-jähriger Autofahrer verletzt

Herne (ots)

Im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Scharpwinkelring kam es am Donnerstagvormittag, 12. Februar, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Ein Autofahrer (21, aus Fulda) fuhr gegen 9.40 Uhr auf dem Scharpwinkelring und beabsichtigte, über die Berliner Straße hinweg weiter geradeaus auf die Herner Straße zu fahren. Dabei übersah er nach aktuellem Kenntnisstand einen von rechts kommenden Autofahrer (61) aus Herne, der auf der Berliner Straße in Richtung Dorstener Straße unterwegs war.

Durch die Kollision wurden die beiden Autos in den Pkw eines Esseners (41) geschoben, der auf der Herner Straße an der Haltelinie stand.

Der 21-jährige Autofahrer aus Fulda zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

