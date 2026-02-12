PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei nimmt 48-Jährigen aus Bochum fest - Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Bochum und der Staatsanwaltschaft Bochum

Ein 48-Jähriger aus Bochum hat seine ehemalige Lebensgefährtin (42, aus Bochum) am Mittwoch, 11. Februar, in Bochum-Wattenscheid angegriffen. Die Polizei hat den 48-Jährigen festgenommen, die Staatsanwaltschaft wertet den Fall als versuchtes Tötungsdelikt.

Gegen 15.45 Uhr kam es zwischen dem Paar auf dem Gehweg der Voedestraße zu einem Streit. In dessen Verlauf griff der 48-Jährige die 42-Jährige mit einem mitgeführten Hammer an und schlug ihr mehrfach gegen den Kopf. Zeugen des Vorfalls griffen sofort ein und riefen die Polizei.

Die 42-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen und wurde in einer Klinik behandelt. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Die Beamten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der 48-Jährige einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Eine Mordkommission hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Um den Ablauf der Tat besser nachvollziehen zu können, bittet die Polizei direkte Augenzeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

