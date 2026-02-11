PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach mehreren Einbrüchen vorläufig fest

Bochum, Herne (ots)

Erfolg für die Polizei: Nach Zeugenhinweisen haben Einsatzkräfte am Montagabend, 9. Februar, drei Männer in Herne festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, mehrere Straftaten verübt zu haben.

Über den Polizeinotruf 110 meldeten Zeugen gegen 22 Uhr die drei Personen, die gerade dabei waren, einen auf der Dorstener Straße abgestellten Transporter aufzubrechen.

Die Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Es handelt sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 17, 19 und 20 Jahren.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Straftaten. Demnach gelten die Festgenommenen als tatverdächtig für einen weiteren Einbruchsversuch in einen zweiten Transporter, der ganz in der Nähe geparkt war; außerdem für einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Bergmannstraße in Bochum.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

