POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Schüsse auf Bürogebäude in Bochum-Hiltrop

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen mehrerer Schüsse, die in der Nacht auf Sonntag, 8. Februar, auf ein Bürogebäude an der Wiescherstraße 92 in Bochum-Hiltrop abgegeben worden sind.

Gegen 0.40 Uhr vernahm ein 42-jähriger Bochumer, der sich in dem Gebäude befand, laute Knallgeräusche sowie einen Einschuss in eine Fensterscheibe und alarmierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass mehrfach auf das Haus sowie auf drei davor geparkte Pkw geschossen worden war. Verletzt wurde dabei niemand. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Hubschrauber, verliefen ergebnislos.

Die Ermittlungen werden von einer Mordkommission unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum geführt.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4612 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

