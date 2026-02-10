PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungs-kamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/194364

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Personen sollen am Freitag, 4. Juli 2025, gegen 16.20 Uhr Lebensmittel aus einem Discounter an der Alleestraße in Bochum entwendet haben.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:22

    POL-BO: Fußgängerin (16) nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Herne (ots) - Eine 16-jährige Hernerin ist bei einer Kollision mit einem Pkw in Herne am Montagabend, 9. Februar, lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 67-jähriger Herner gegen 19.25 Uhr mit seinem Auto auf der Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Wanne-Eickel unterwegs. In Höhe der Gräffstraße trat die 16-jährige ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:27

    POL-BO: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Einbruch in eine Werkstatt an der Lohrheidestraße 12 in Bochum und bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand warf am Sonntag, 8. Februar, gegen 21.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Er durchwühlte die Büro- und Aufenthaltsräumlichkeiten und flüchtete anschließend. Was entwendet wurde, ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren