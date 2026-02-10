Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungs-kamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/194364

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Personen sollen am Freitag, 4. Juli 2025, gegen 16.20 Uhr Lebensmittel aus einem Discounter an der Alleestraße in Bochum entwendet haben.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell