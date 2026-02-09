Polizei Bochum

POL-BO: Integrativer Schwerpunkteinsatz - Polizei und Kooperationspartner kontrollieren 57 Fahrzeuge

Bochum (ots)

Einen integrativen Kontrolltag führte die Polizei Bochum gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern am Montag, 9. Februar, im Bochumer Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden die Beamten der Verkehrsdienstgruppe 1 dabei unter anderem durch Mitarbeiter der Bußgeldstelle des Fachbereichs Schwarzarbeit und des Fachbereichs Umwelt und Abfallwirtschaftsamt der Stadt Bochum.

Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge kontrolliert - darunter auch große Lastzüge. In acht Fällen stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung, zum Beispiel gegen die Lenk- und Ruhezeiten, und in drei Fällen gegen die Ladungssicherung fest.

64 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Außerdem kontrollierte die Polizei eine Person, gegen die zwei ausstehende Haftbefehle vorliegen.

Solche gemeinsamen Schwerpunktkontrollen finden regelmäßig im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Bochum - also in Bochum, Herne und Witten - statt, um die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen.

