PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Integrativer Schwerpunkteinsatz - Polizei und Kooperationspartner kontrollieren 57 Fahrzeuge

Bochum (ots)

Einen integrativen Kontrolltag führte die Polizei Bochum gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern am Montag, 9. Februar, im Bochumer Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden die Beamten der Verkehrsdienstgruppe 1 dabei unter anderem durch Mitarbeiter der Bußgeldstelle des Fachbereichs Schwarzarbeit und des Fachbereichs Umwelt und Abfallwirtschaftsamt der Stadt Bochum.

Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge kontrolliert - darunter auch große Lastzüge. In acht Fällen stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung, zum Beispiel gegen die Lenk- und Ruhezeiten, und in drei Fällen gegen die Ladungssicherung fest.

64 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Außerdem kontrollierte die Polizei eine Person, gegen die zwei ausstehende Haftbefehle vorliegen.

Solche gemeinsamen Schwerpunktkontrollen finden regelmäßig im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Bochum - also in Bochum, Herne und Witten - statt, um die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:27

    POL-BO: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Einbruch in eine Werkstatt an der Lohrheidestraße 12 in Bochum und bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand warf am Sonntag, 8. Februar, gegen 21.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Er durchwühlte die Büro- und Aufenthaltsräumlichkeiten und flüchtete anschließend. Was entwendet wurde, ist ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:59

    POL-BO: Tatverdächtiger (41) wollte Anhänger an der Jahrhunderthalle aufbrechen

    Bochum (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, 8. Februar, gegen 16.40 Uhr eine verdächtige Person, die sich im Bereich der Jahrhunderthalle mit Schraubenschlüsseln an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht habe. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Tatverdächtigen (41, ohne festen Wohnsitz). In seiner Jacke fanden die Beamten zwei Maulschlüssel, die der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren